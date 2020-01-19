Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Она показала время 34 минуты 08,7 секунды.

Второе место заняла представительница Словакии Паулина Фиалкова (отставание 46,3), тройку замкнула шведка Ханна Эберг (55,1)

Лучшая среди россиянок Лариса Куклина — 19-е место. Ирина Старых стала 27-й, Кристина Резцова — 34-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 44-й.

Биатлон

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 34.08,7 (1 шт. круг)

2. Паулина Фиалкова (Словакия) — отставание 46,3 (2)

3. Ханна Эберг (Швеция) — 55,1 (2)

4. Юханна Скоттхайм (Швеция) — 57,3 (1)

5. Лина Перссон (Швеция) — 1.02,6 (1)

6. Дениза Херманн (Германия) — 1.11,8 (3)

19. Лариса Куклина (Россия) — 2.04,5 (1)

27. Ирина Старых (Россия) — 2.30,2 (2)

34. Кристина Резцова (Россия) — 2.49,1 (3)

44. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 3.42,5 (5)