Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф возглавила общий зачет Кубка мира после победы в спринте на этапе в немецком Рупольдинге. В ее активе 441 очко.

Второе место занимает итальянка Доротея Вирер. На третьем месте француженка Жюли Симон. Лучшая среди россиянок Светлана Миронова на 15-м месте.

Кубок мира. Общий зачет

Женщины

1 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 441 (+60)

2 (1). Доротея Вирер (Италия) — 438 (+48)

3 (4). Жюли Симон (Франция) — 321 (+36)

4 (3). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 314 (+9)

5 (5). Дениза Херманн (Германия) — 295 (+22)

6 (9). Ханна Эберг (Швеция) — 294 (+54)

15 (14). Светлана Миронова (Россия) — 206 (0)

22 (21). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 149 (+4)

31 (28). Лариса Куклина (Россия) — 129 (+5)

47 (44). Кристина Резцова (Россия) — 45 (0)

49 (46). Тамара Воронина (Россия) — 44 (0)

72 (68). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (0)