Экхофф: «В праздники буду есть, спать и заниматься сексом»
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о планах на предстоящие праздники. По словам олимпийской чемпионки и многократной чемпионки мира, он будет есть, спать и заниматься сексом.
«Я буду есть, спать и заниматься сексом», — приводит слова Экхофф Expressen.
Экхофф занимает третье место в общем зачете Кубка мира после четырех этапов. В Хохфильцене 30-летняя спортсменка выиграла спринт и гонку преследования, а также стала второй в масс-старте.
Пятый этап Кубка мира стартует в Оберхофе 8 января 2021 года.
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