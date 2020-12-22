Экхофф: «В праздники буду есть, спать и заниматься сексом»

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о планах на предстоящие праздники. По словам олимпийской чемпионки и многократной чемпионки мира, он будет есть, спать и заниматься сексом.

«Я буду есть, спать и заниматься сексом», — приводит слова Экхофф Expressen.

Экхофф занимает третье место в общем зачете Кубка мира после четырех этапов. В Хохфильцене 30-летняя спортсменка выиграла спринт и гонку преследования, а также стала второй в масс-старте.

Пятый этап Кубка мира стартует в Оберхофе 8 января 2021 года.