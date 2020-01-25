Экхофф снялась с масс-старта в Поклюке, ее может заменить Юрлова-Перхт

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф покинула Поклюку, где проходит этап Кубка мира. Норвежка, лидирующая в общем зачете Кубка мира, не выступит в масс-старте из-за болезни, сообщает NRK.

Таким образом, в масс-старте сможет выступить россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая была первой запасной в старт-листе. В масс-старте также выступят россиянки Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.