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Экхофф снялась с масс-старта в Поклюке, ее может заменить Юрлова-Перхт

18:04
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф покинула Поклюку, где проходит этап Кубка мира. Норвежка, лидирующая в общем зачете Кубка мира, не выступит в масс-старте из-за болезни, сообщает NRK.

Таким образом, в масс-старте сможет выступить россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, которая была первой запасной в старт-листе. В масс-старте также выступят россиянки Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.

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