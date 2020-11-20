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Экхофф рассказала о проблемах со здоровьем накануне старта Кубка мира

11:49
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Олимпийская чемпионка Тириль Экхофф пожаловалась на проблемы с дыханием накануне старта 1-го этапа Кубка мира.

«Я не знаю, что со мной произошло в Шушене. Понимаете, просто бегу и посреди трассы становится трудно дышать. Коронавирус? Нет, мы же часто сдаем тесты, и у меня он не был обнаружен. Накануне этапа в Контиолахти это немного смущает», — цитирует норвежскую биатлонистку NRK.

Первый этап Кубка мира-2020/21 состоится 28-29 ноября в финском Контиолахти.

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