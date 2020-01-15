Экхофф поднялась на второе место в спринтерском зачете Кубка мира, лидирует Вирер

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер сохранила лидерство в спринтерском зачете Кубка мира после гонки в немецком Рупольдинге.

В активе у итальянки 230 очков. На вторую позицию поднялась победительница сегодняшней гонки Тирил Экхофф (195). На третьей позиции норвежка Марта Ольсбу Ройселанн (188). Лучшая среди россиянок Светлана Миронова на восьмой позиции (139).

Кубок мира. Спринтерский зачет

Женщины

1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 230 (+48)

2 (4). Тирил Экхофф (Норвегия) — 195 (+60)

3 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 188 (+38)

4 (8). Ханна Эберг (Швеция) — 171 (+54)

5 (6). Жюли Симон (Франция) — 165 (+36)

6 (5). Дениза Херманн (Германия) — 154 (+22)

8 (3). Светлана Миронова (Россия) — 139 (0)

32 (31). Лариса Куклина (Россия) — 52 (+5)

38 (35). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 42 (+4)

56 (47). Кристина Резцова (Россия) — 22 (0)

63 (56). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (0)

64 (57). Тамара Воронина (Россия) — 12 (0)