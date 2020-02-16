Экхофф ответила Резцовой по поводу медицинской поддержки

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф отметила, что слышала слова трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Последняя ранее заявила, что Экхофф показывает свои результаты благодаря медицинской поддержке.

— Я слышала, что кто-то говорил дерьмо обо мне, — цитирует Экхофф aftonbladet.se. — Однако это приятно, что она думает, что я в хорошей форме.

К сожалению для нее, я настолько чиста, насколько это возможно. Это отвратительно, что она может сказать такое. Она может потренироваться со мной, чтобы посмотреть, как все происходит.