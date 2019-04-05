Екатерина Юрлова-Перхт: "У меня есть мотивация и желание бегать дальше"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт призналась, что пока не планирует завершать карьеру. 34-летняя спортсменка добавила, что у нее есть силы и здоровье для выступления на соревнованиях.

- Я в принципе заранее не делала никаких заявлений о том, что завершаю карьеру, - приводит слова Юрловой-Перхт "Спорт день за днем". - У меня есть мотивация и желание бегать дальше. Есть силы и здоровье, чтобы выступать на соревнованиях.

Следующий сезон? Я пока каких-то глобальных целей не ставлю. Сейчас основная задача – полностью восстановиться и отдохнуть от прошедшего сезона. А уже при непосредственной подготовке, которая начнется, наверное, в мае, будем с тренерами обсуждать и ставить цели.

Напомним, в минувшем сезоне Юрлова-Перхт заняла 14-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 494 очка. Она завоевала серебро в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

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