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Екатерина Юрлова-Перхт: «Соревнования в таких условиях? Не буду комментировать»

17:41
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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси рассказала, что погодные условия были сложными.

— Мелкими перебежками поедем домой. Три комплекта полностью мокрой одежды у нас, все в воде. Соревнования в таких условиях? Не буду комментировать. Все промокло, — сказала Юрлова-Перхт в эфире канала «Матч ТВ».

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