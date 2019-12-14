Екатерина Юрлова-Перхт: «С Елисеевым тактику на Рождественскую гонку не обсуждали»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что гордится возможностью принять участие в Рождественской гонке.

— Рождественская гонка для меня больше шоу, чем соревнование, потому что царит особенная атмосфера праздника. Я горжусь тем, что организаторы гонки приглашают меня. Уже в шестой раз, — цитирует спортсменку ТАСС.

С Матвеем Елисеевым мы пока тактику на гонку не обсуждали, пока только организационные моменты.