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Екатерина Юрлова-Перхт: «С Елисеевым тактику на Рождественскую гонку не обсуждали»

19:20
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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что гордится возможностью принять участие в Рождественской гонке.

— Рождественская гонка для меня больше шоу, чем соревнование, потому что царит особенная атмосфера праздника. Я горжусь тем, что организаторы гонки приглашают меня. Уже в шестой раз, — цитирует спортсменку ТАСС.

С Матвеем Елисеевым мы пока тактику на гонку не обсуждали, пока только организационные моменты.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7349437

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