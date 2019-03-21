Екатерина Юрлова-Перхт: "Рада, что удалось справиться со стрельбой"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что рада своей чистой стрельбе в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 34-летняя спортсменка заняла 14-е место.

- Эмоционально хочется, конечно, соревноваться, на такой позитивной волне. А физически присутствует усталость, наверное, поэтому не сильно сегодня блистала ногами на лыжне, но рада, что удалось справиться со стрельбой, - приводит слова Юрловой-Перхт Калашников Media. - Лыжи работали хорошо, спасибо ребятам, как всегда на высоте.

Трасса была в хорошей кондиции. В первой группе не чувствовалось, что она как-то разбивается. На лежке мне повезло, потому что по ощущениям прошел один габарит, когда чуть-чуть усилился ветер, а стоя я немножко притормозила, так как подъезд здесь скоростной.

Юрлова-Перхт занимает 15-е место в зачете Кубка мира, имея в активе 445 очков.

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