Екатерина Юрлова-Перхт: "Рада, что сборы перед чемпионатом мира пройдут в Питере"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт отметила, что чувствует физическую усталость после выступлений на чемпионате Европы. Спортсменка в последний день турнира завоевала золото в гонке преследования и теперь отправится на сбор со сборной в Санкт-Петербург.

- Любое хорошее выступление дает только позитив, - приводит "Тюменская арена" слова Юрловой-Перхт. - Чувствуется физическая усталость – все же в Минске я провела три гонки.

Рада ли я сборам в Питере? Конечно! Нужно набраться энергии, поправить психологическое состояние. Это очень важно перед чемпионатом мира в Эстерсунде.