Екатерина Юрлова-Перхт: «Рада, что потихоньку прихожу к своим кондициям»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт подвела итоги спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

— Пыталась подстроиться под ветер, но если с «лежкой» все было отлично, дул тот ветер, на который мы пристреливались, то на стойке было ужасно — он постоянно дергал и не давал пристреливаться. — сказал Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ». — Он был непостоянный, порывистый. Вроде уже привыкаешь к порыву, и тут он заканчивается. Не справилась я с ним, обидно.

— Если оценивать ход: здесь комфортнее, чем в Швеции?

— Мне вообще нравится Хохфильцен. Тут трасса, где есть и ровные участки, и тяжелые подъемы. Отмечу хорощую работу лыж. Несмотря на все, сегодня пришлось потерпеть последний круг, потому что после двух штрафных кругов сразу это ощущается.

Рада, что потихоньку прихожу к своим кондициям. Могу составлять конкуренцию лучшим бегунам.