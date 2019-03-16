Екатерина Юрлова-Перхт: "Рада, что мы попали в топ-6"

34-летняя Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала выступление в эстафете, в которой россияне заняли пятое место. По словам спортсменки, сегодня можно было рассчитывать и на большее, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– Я недовольна "стойкой", потому что поторопилась, пыталась выжать максимум и отыграть отставание, – сообщила Юрлова-Перхт. – Не получилось, но я рада, что мы попали в топ-6 при такой высокой конкуренции. При хорошей стрельбе могли быть повыше. Посмотрите на сборную Украины. Девчонки показали не самый лучший ход, но благодаря стрельбе они в призах.

Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ, Россия – пятая