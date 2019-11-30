Екатерина Юрлова-Перхт: «Промахи? После лежки увлеклась гонкой»

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ» после первого этапа смешанной эстафеты поблагодарила сервис-бригаду за готовность лыж.

На своем этапе биатлонистка использовала три дополнительных патрона и зашла на один штрафной круг.

— Промахи из-за сильного ветра? Нет, это просто моя ошибка. После лежки увлеклась гонкой, вроде бы хорошо чувствовала себя, но немного забыла, что еще надо стрелять стоя. Не нашла свой ритм, торопилась, все выстрелы были без ритма, чувствовала, что все разлетается.

Хочется отметить отличную подготовку лыж, все было замечательно, особенно на длинных выкатах, — сказала Юрлова-Перхт.

Смешанная эстафета в Эстерсунде. Пора исправляться. Live! //

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