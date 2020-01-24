Екатерина Юрлова-Перхт: «Постаралась разложить силы по дистанции»

Российская биатлонстка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась впечатлениями от выступления в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. Юрлова-Перхт с тремя промахами заняла 35-е место.

— На финише не было никаких мыслей, как и на старте, — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ». — На примере Кристины Резцовой я увидела, что она сильно начала, потом было тяжело. Старалась разложить силы. Первый круг дался нелегко, но затем показала для себя скорость, которую поддержала всю дистанцию.

Сегодня с сервисом сошлись на той же паре лыж, к ним претензий нет, только благодарность сервису.

Наверное, позитивнее смотрю на вещи. Несмотря на тяжелую трассу, высоту, смотрелась неплохо.