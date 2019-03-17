Екатерина Юрлова-Перхт: "Когда начинаю всерьез задумываться о завершении карьеры – получается медаль"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свое выступление на чемпионате мира. После серебра в масс-старте 34-летняя спортсменка призналась, что подумывала о завершении карьеры, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

- Была ли хотя бы мимолетная мысль: а может на этом и закончить?

- Знаете, я уже четыре года думаю об этом. И когда начинаю задумываться всерьез – получается медаль.

- Два года до Олимпийских игр – это много или мало?

- Учитывая наши отношения в Олимпиадами, даже не думаю об этом. Мы как-то не дружим с ними.

Полное интервью Юрловой-Перхт читайте в "СЭ" в ближайшее время