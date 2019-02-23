Екатерина Юрлова-Перхт: "Кажется, это первая гонка в день рождения для меня"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт осталась довольна вторым местом в спринте на чемпионате Европы в день своего 34-летия. Она допустила один промах и уступила только шведке Моне Брорссон.

– Не помню, чтобы была гонка раньше в день рождения. Кажется, первый крупный старт в день рождения для меня, – сказала в эфире телеканала "Матч Арена" Юрлова-Перхт. – Хочу спасибо сказать всем болельщикам, российским и белорусским, всем, кто приехал, кто смотрит по телевизору. Приятна такая поддержка.

Довольна самочувствием, потому что выдержала темп от начала до конца гонки. Боролась со стойкой, но поднялся ветерок, и один выстрел оказался "габаритным", как мне сказали тренеры. Трасса не менялась по ходу гонки – это хорошо. Не было снега, не было дождя. Все были в одинаковых условиях.

Здорово, что мы со шведками на равных. Они показывали хорошие результаты по ходу сезона. Для чемпионата Европы очень важно, когда приезжают сильные спортсмены, лидеры.