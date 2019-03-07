Екатерина Юрлова-Перхт: "Как обычно, бежала на все деньги"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт после второго этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира в Эстерсунде отметила, что ей нужно было показать свой максимум. Россиянка приняла эстафету от Евгении Павловой с отставанием в одну минуту и к концу этапа сократила его.

- Как обычно, пошла на все деньги. Нужно было показывать максимум, - заявила Юрлова-Перхт. - Мне удалось не брать дополнительные патроны, поэтому приблизилась к лидерам. Результат меня радует, держу кулачки за команду.