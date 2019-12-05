Екатерина Юрлова-Перхт: «К сожалению, сегодня был лотерейный ветер»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт после индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде заявила, что ветер на стрельбище был лотерейным.

— Хорошо, что снег закончился. Сильно трасса на изменилась, не было откровенного льда, — сказала Юрлова-Перхт в эфире телеканала «Матч ТВ». — Может быть, сейчас у кого-то есть преимущество — виднее тем, кто бежит в третьей-четвертой группе.

Ветер? К сожалению, сегодня лотерейный ветер. Мне повезло с «лежкой» — был тот ветер, с которым я работала на пристрелке. На первой «стойке» не повезло, попала в порыв. На последней «стойке» торопилась быстрее закрыть мишени, ведь было затишье.

Мое состояние? Не очень понравилось начало гонки, но по личным ощущениям — конец был поживее.

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