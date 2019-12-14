Екатерина Юрлова-Перхт: «Быстро очень начала первый круг. И это аукнулось на последнем круге»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт объяснила, почему не смогла удержать лидерство в женской эстафете в Хохфильцене. Россиянка выступала на заключительном этапе и проиграла Норвегии.

— Мне кажется, я не разложила силы. Старалась удержать преимущество, которое передала мне Миронова, — сказала в эфире «Матч ТВ» Юрлова-Перхт. — Быстро очень начала первый круг. И это аукнулось на последнем круге. Я ничего не могла поделать. Видимо, норвежка лучше разложила силы. Я постаралась начать слишком быстро, чтобы иметь зазор для стрельбы.