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Екатерина Юрлова: «Лыжи шли хорошо, но у других, видимо, лучше»

17:19

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

— Мы обсуждали перед гонкой моменты: равнинная часть, уход от подъема, уход на спуске, — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ». — Не знаю, чем объяснить отставание. По всей видимости, отставание было на спусковой части. Лыжи шли хорошо, но наверное, у других девчонок шли еще лучше.

— То есть, по лыжам отстаем от соперниц?

— Думаю, да.

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