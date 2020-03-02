Екатерина Шумилова: «Я не слежу за делом российских биатлонисток в CAS»

Российская биатлонистка Екатерина Шумилова, серебряный призер Олимпиады в Сочи в эстафете с Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой, рассказала корреспонденту «СЭ», что не следит за рассмотрением дела трех россиянок в CAS. МОК отобрал у сборной России медаль из-за антидопинговых нарушений Зайцевой, Вилухиной и Романовой, те подали апелляцию. Сегодня стало известно, что МОК предоставил суду поддельные подписи Григория Родченкова.

— Я не слежу за этим делом, не знаю про поддельные подписи МОК, — сказала Шумилова. — Этим должны заниматься компетентные люди. Да, понимаю, что на кону олимпийское серебро, но у меня есть свой подход в отношении определенных жизненных обстоятельств. Кому-то он может показаться специфическим, но я не буду его расшифровывать. Свидетелем меня туда не звали, в деле я не участвовала. Конечно, я поддерживаю наших девочек. Все будет хорошо для всех, в любом случае, — сказала Шумилова по телефону. (Дмитрий Кузнецов)