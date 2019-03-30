Екатерина Мошкова: "18 из 20 мишеней – для меня это неплохо"

Серебряный призер гонки преследования на чемпионате России в Тюмени Екатерина Мошкова рассказала о соперничестве с Маргаритой Васильевой и своей стрельбе.

– Очень рада своему результату. Не стартовала бронзовый призер спринта – Светлана Миронова из Свердловской области, но конкуренция все равно была очень серьезной, – приводит слова Мошковой "Тюменская арена".

– Как проходила ваша борьба на последнем круге с Маргаритой Васильевой из Красноярского края?

– Я ушла в семи секундах перед ней с заключительной "стойки". Сразу же начала работать изо всех сил, не оглядываясь назад. Потом уже тренеры мне подсказали, что Маргарита отстает.

– Стрельбой довольны?

– Условия были непростыми, ветер гулял на стрельбище. Так что 18 мишеней из 20 – для меня это неплохо.