15:43 | Биатлон

Екатерина Глазырина: "Ставила цель вернуться в сборную России"

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Российская биатлонистка Екатерина Глазырина призналась, что ставила цель вернуться в национальную команду. 31-летняя спортсменка завоевала две награды на чемпионате России в Тюмени: золото в спринте и серебро в женской эстафете в составе команды Свердловской области. 

 - Я ставила цель вернуться в сборную России, - приводит слова Глазыриной "Тюменская Арена". - И если все удачно сложится, готова трудиться. Чувствую в себе силу, энергию.

Преследование Мошковой на финише эстафеты? Были бы еще круги, может быть еще бы и поборолась за золото. Но 6 км – не такая длинная дистанция, поэтому начать быстро и успешно закончить гонку, у меня вполне бы сил хватило. Лыжи работали нормально, и была уверенность в себе.

Напомним, Глазырина отбыла двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения истек 9 февраля. 

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