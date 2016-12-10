19:55 10 декабря | БИАТЛОН

Екатерина Глазырина: "Бежать было тяжело — не хватало скорости"

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Биатлонистка сборной России Екатерина Глазырина после гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Поклюке объяснила, почему не смогла показать результат лучше. Спортсменка показала лучший результат из россиянок – 12-е место.

– Бежать было тяжеловато, а стрелять – идеально, можно сказать, – цитирует СБР Глазырину. – Ноль на четырех рубежах – наверное, все к этому стремятся. Сегодня полный штиль, совсем нет ветра, наверное, это и позволило отработать на ноль.

Бежать было тяжело – не хватало скорости. Про себя могу сказать – знаю, что нужно делать. Мне на протяжении всех гонок, так или иначе, не хватало. Сейчас я знаю чего, пытаюсь над этим работать.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56544/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Leo Hawk

Кому тяжело бегать - всегда можно устроиться кассиром в магазин, там бегать не надо. И места вакантные всегда есть, так что добро пожаловать!

13:57 11 декабря

rus_deutsch

сказать честно - вообще не прикольная тема для вью после финиша - о причинах чего-то там... заставляет спортсменов врать... думаю, что и сильные и слабые работают на 100% от возможностей, а призовых мест всего 3 и хоть убейся - вся сотня туда не влезет... той же Глазыриной, имхо, не в чем оправдываться - выступает на своем уровне, впритык к 10-ке, лучшая из россиянок... неужели кто-то ждал от нее прорыва в призы?

08:43 11 декабря

spyhanter

А что ж так тяжело? Дальмайер, Мякяряйнен с двумя промахами и первые.А тут целая минута отставания...Скорее всего не ваше это занятие

20:51 10 декабря

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