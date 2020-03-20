Екатерина Аввакумова рассказала о возможности возвращения в сборную России

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова в интервью «СЭ» рассказала о возможности возвращения в национальную команду.

Напомним, что ранее Аввакумова выступала за сборную Южной Кореи. 29-летняя спортсменка планировала выступать за сборную Сербии с сезона-2019/20, однако исполком IBU заблокировал этот переход.

— Был вариант после возвращения в Россию пробиваться в нашу сборную?

— У меня сразу после Олимпиады возник вариант с Сербией, У меня друзья в Златиборе, которые хотят развивать там биатлон, меня уже ждали. Но у власти другие люди, которые все разрушают, как это везде бывает. После Кореи нужен был тайм-аут для восстановления, я занималась гражданством. А теперь по правилам IBU я по сути и в Россию вернуться не могу, застряла. (Смеется.) Перейти в еще одну страну тоже не могу.

— Следили ли за сборной России в этом сезоне? Как вам ее результаты, могли бы выступить не хуже по ощущениям?

— Смотрела почти каждую гонку, подмечала что-то в технике. К октябрю я была в оптимальной форме, делала тренировки, которых раньше не было. Я точно добавила, если брать выступления в Корее.

Меня ужасает, как раздувают в России скандалы из-за любой ерунды. Но это фигня по сравнению с Кореей. Результат там никому не был нужен, там огромные деньги, но тебе никто не даст тренироваться, как надо тебе. Нужно подчиняться команде. В плане логистики руководство делает вещи, которые просто угробят наработанное. В Сербии, наоборот, была абсолютная свобода.

Возвращаться в Россию сейчас всерьез, устраиваться на работу в регионе я тоже не могу. Потому что если IBU все-таки ответит — будет некрасиво. Что я скажу: «Извините, до свидания, я обратно»? Так тоже нельзя. Сейчас, когда схлынет паника по коронавирусу и все перестанут покупать гречку и туалетную бумагу, продолжу бороться. (Дмитрий Кузнецов)

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