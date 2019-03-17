"Эх, один лишний промах!" Ковальчик поздравила Юрлову-Перхт с серебром в масс-старте на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик поздравила российскую биатлонистку Екатерину Юрлову-Перхт с серебром в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 34-летняя спортсменка допустила два промаха и уступила 5 секунд итальянке Доротее Вирер, которая выиграла гонку.

- Поздравляю Катю Юрлову с серебром масс-старта чемпионата мира по биатлону! Эх, один лишний промах! - написала Ковальчик в своем Инстаграме.

Katka Jurlowa ze srebrem MS w biathlonie! Ehh, walczak jeden!💪💪💪 – Justyna Kowalczyk (@JuiceKowalczyk) 17 марта 2019 г.

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