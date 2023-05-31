Егорова: «У меня есть две медали чемпионата России, у некоторых нет, но они в сборной»

Биатлонистка Анастасия Егорова высказалась по поводу того, что центр спортивной подготовки (ЦСП) готов увеличить квоту по зарплатам для биатлонистов.

«У меня личного разговора с Майгуровым не было, он мне ничего не обещал. Контакта с тренерами сборной у меня нет. Вчерашнее решение по увеличению квот, наверное, было ожидаемым.

Почему меня кинули? Кинули — не совсем подходящее слово. Это была личная переписка с Дмитрием Губерниевым, поэтому я так выразилась. Почему со мной поступили несправедливо? У меня есть две медали чемпионата России, у некоторых нет личных медалей, но они в составе сборной», — сказала Егорова Metaratings.ru.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.