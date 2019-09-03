Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в эстафете Эгиль Йелланн выразил соболезнования близким бывшего партнера по команде Хальварда Ханевольда. Норвежец скончался в возрасте 49 лет.

— Это жестокая и ужасная ситуация. Он был абсолютно здоров для человека под 50. Не знаю, что еще сказать. У него остались жена и маленькие дети, — цитирует tv2.no Йелланна.

Ханевольд и Йелланн входили в эстафетную команду, победившую на Играх в Солт-Лейк-Сити.