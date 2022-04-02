Эдуард Латыпов занял первое место в рейтинге СБР по итогам сезона

Эдуард Латыпов занял первое место в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2021/22.

Спортсмен набрал 1476 очков. На втором месте в рейтинге — Александр Логинов, у которого 1451 очко. Третью строчку занял Максим Цветков с 1106 очками.

Занявший девятую строчку с 849 очками Кирилл Бажин стал обладателем Кубка России по итогам сезона-2021/22.

Сегодня, 2 апреля состоялась заключительная личная гонка у мужчин в сезоне — масс-старт в рамках чемпионата России в Тюмени. Победу одержал Василий Томшин. Завтра, 3 апреля пройдет последний день чемпионата страны, в рамках которого пройдет масс-старт у женщин и эстафета у мужчин.