Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:29

Эдуард Латыпов занял первое место в рейтинге СБР по итогам сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эдуард Латыпов.
Фото AFP

Эдуард Латыпов занял первое место в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2021/22.

Спортсмен набрал 1476 очков. На втором месте в рейтинге — Александр Логинов, у которого 1451 очко. Третью строчку занял Максим Цветков с 1106 очками.

Занявший девятую строчку с 849 очками Кирилл Бажин стал обладателем Кубка России по итогам сезона-2021/22.

Сегодня, 2 апреля состоялась заключительная личная гонка у мужчин в сезоне — масс-старт в рамках чемпионата России в Тюмени. Победу одержал Василий Томшин. Завтра, 3 апреля пройдет последний день чемпионата страны, в рамках которого пройдет масс-старт у женщин и эстафета у мужчин.

Биатлон
Эдуард Латыпов
0

Читайте также

Демарш Федора. Емельяненко покинул Союз ММА России из-за политики его руководства
Японский боксер пришел на взвешивание в женском нижнем белье
«Крылья советов» — «Уфа»: прогноз и ставки на матч РПЛ 2 апреля 2022 года
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 2 апреля 2022 года
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов предложил выгонять биатлонистов из сборной за пропуск чемпионата России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости