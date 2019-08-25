Эдуард Латыпов: «Немного подвела стрельба»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, завоевавший серебро в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, отметил, что отсутствие золотой медали мотивирует его лучше готовиться к зимнему сезону.

— Выступлением доволен, хотя не все получилось так, как хотелось, — цитирует ТАСС Латыпова. — Немного подвела стрельба, особенно на последнем рубеже, поэтому и не удалось занять первое место в спринте и в гонке преследования.

Но это стимул для меня работать дальше над собой, еще сильнее, чтобы впредь не повторять своих ошибок и выступать более стабильно.