Латыпов: «Хочу быть примером для детей, и было бы просто стыдно уезжать из дома ради того, чтобы бегать вполсилы»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов хочет быть примером для своих детей и не испытывать чувства стыда, преодолевая дистанцию вполсилы.

«Стало ли в этом сезоне проще, чем год назад, или сложнее? Если вы имеете в виду мотивацию, она всегда есть. Это ведь зависит от того, какие ты цели перед собой ставишь. Когда есть цель стать в чем-то лучше, сильнее, это в любом случае толкает вперед. Мне кажется, нельзя зацикливаться на том, что мы не бегаем на крупных соревнованиях. Я больше склонен к тому, чтобы находить положительные моменты в той ситуации, которая есть, и быть готовым ко всему, что может произойти», — цитирует RT Латыпова.

Также он отметил, что можно бегать экономно, не напрягаясь сверх меры, где-то лениться, но он думает, что от этого психологически легче не станет.

«Да и веселее тоже не станет. К тому же есть семья, которая большей частью вдалеке, растут дети, для которых я хочу быть примером, и было бы просто стыдно уезжать из дома ради того, чтобы бегать вполсилы», — добавил биатлонист.