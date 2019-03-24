Эберг выиграла зачет масс-стартов, Юрлова-Перхт - пятая

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла малый Хрустальный глобус в зачете масс-стартов. 23-летняя шведка завоевала золото в этой дисциплине на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене и набрала 220 очков.

Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (194), третье - словачка Паулина Фиалкова (194). Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала 5-й (155), Светлана Миронова - 27-й (70), Ирина Старых - 30-й (47), Евгения Павлова - 33-й (29).

Масс-старт (ж)

1 (2). Ханна Эберг (Швеция) - 220 (+60)

2 (1). Доротея Вирер (Италия) - 194 (+29)

3 (3). Паулина Фиалкова (Словакия) - 194 (+38)

4 (7). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 161 (+32)

5 (4). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 155 (+23)

6 (5). Ингрид Таннреволь (Норвегия) - 154 (+22)

27 (30). Светлана Миронова (Россия) - 70 (+26)

30 (28). Ирина Старых (Россия) - 47 (0)

33 (32). Евгения Павлова (Россия) - 29 (0)

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