Шведка Ханна Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке. Второй стала Лиза Виттоцци из Италии, третьей — Анаис Бескон из Франции.

Россиянки не попали в десятку лучших. На подиум российские биатлонисты не попадают 26 гонок подряд.

Светлана Миронова стала 19-й, Ирина Старых — 20-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 21-й.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Ханна Эберг (Швеция) — 34.14,4 (1 шт. круг)

2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 6,5 (0)

3. Анаис Бескон (Франция) — 27,6 (0)

4. Моника Хойниш (Польша) — 37,5 (1)

5. Жюстин Бреза (Франция) — 44,1 (3)

6. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 48,4 (3)...

19. Светлана Миронова (Россия) — 2.14,7 (4)

20. Ирина Старых (Россия) — 2.24,4 (2)

21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 2.30,4 (3)