Эберг выиграла индивидуальную гонку на ЧМ в Эстерсунде, Куклина - 16-я

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Эстерсунде. 23-летняя спортсменка показала результат 43 минуты 10,4 секунды и не допустила ни одного промаха.

Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци (отставание - 23,6 секунды), третье - француженка Жюстин Бреза (32,5). Россиянка Лариса Куклина стала 16-й (2.53,7), Екатерина Юрлова-Перхт - 17-й (3.01,3), Светлана Миронова - 33-й (4.16,0), Ульяна Кайшева - 60-й (6.43,0).

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Чемпионат мира

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км

1. Ханна Эберг (Швеция) - 43.10,4 (0)

2. Лиза Виттоцци (Италия) - отставание - 23,6 (0)

3. Жюстин Бреза (Франция) - 32,5 (1)

4. Лаура Дальмайер (Германия) - 39,5 (1)

5. Паулина Фиалкова (Словакия) - 45,5 (1)

6. Мона Брорссон (Швеция) - 49,9 (1)...

16. Лариса Куклина (Россия) - 2.53,7 (1)

17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 3.01,3 (3)...

33. Светлана Миронова (Россия) - 4.16,0 (5)...

60. Ульяна Кайшева (Россия) - 6.43,0 (6)

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