Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Сливко - 6-я

Олимпийская чемпионка-2018 Ханна Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Минске. Результат 23-летней шведки составил 48 минут 13,1 секунды, они трижды промахнулась.

Украинка Юлия Журавок стала второй (отставание 32,3 секунды), представительница Белоруссии Ирина Кривко - третьей (41,5).

Россиянка Виктория Сливко стала 6-й, Светлана Миронова - 14-й, Екатерина Юрлова-Перхт - 21-й, Наталья Гербулова - 22-й, Евгения Павлова - 33-й, Ирина Старых - 54-й.

Биатлон

Минск (Белоруссия)

Открытый чемпионат Европы

Женщины

Индивидуальная гонка 15 км

1. Ханна Эберг (Швеция) - 48.13,1 (3 промаха)

2. Юлия Журавок (Украина) - отставание 32, 3 (1)

3. Ирина Кривко (Белоруссия) - 41,5 (2)

4. Надин Хорхлер (Германия) - 1.15,0 (3)

5. Янина Хеттих (Германия) - 1.50,6 (3)

6. Виктория Сливко (Россия) - 2.04,9 (3)

14. Светлана Миронова (Россия) - 3.33,2 (6)

21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 4.14,5 (5)

22. Наталья Гербулова (Россия) - 4.16,4 (5)

33. Евгения Павлова (Россия) - 5.21,6 (6)

54. Ирина Старых (Россия) - 7.21,5 (9)

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