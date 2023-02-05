Черезов: «Логично, раз Майгуров выиграл, что я не в исполкоме СБР»

Черезов рассказал о своем отношении к тому, что он не был избран в исполком СБР

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов рассказал «СЭ», как относится к тому, что осенью прошлого года не был избран в исполком Союза биатлонистов России.

— Не обидно, что на этот раз не вошли в исполком СБР?

— Нет. Все понимаю. Я голосовал на выборах за Нуждова Алексея Викторовича. Считаю, что он пользы биатлону принесет больше. Это мое мнение. Поэтому логично, раз Виктор Викторович (Майгуров) выиграл, что я не в исполкоме. Нет никаких обид.

— Удалось с Майгуровым сохранить хорошие рабочие отношения?

— Да. Если есть какие-то моменты, созваниваемся, проводим встречи. Ничего здесь такого нет. Негатива по отношению к нему не было. На выборах исходил из того, кто принесет больше пользы нашему любимому виду спорта, — сказал Черезов «СЭ».

На пост президента СБР также претендовал Алексей Нуждов. В первом туре выборов определить победителя не удалось, но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.

Победитель определялся посредством тайного голосования. В нем участвовали делегаты, представляющие российские регионы.