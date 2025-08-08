Васильев: «Наши спортсмены засиделись в изоляции. Их необходимо срочным образом возвращать на международные соревнования»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что отстранение сильно сказалось на уровне российского спорта.

«Отсутствие международной практики на самом высоком уровне в любом случае влияет на уровень спортсмена, как бы мы этого не хотели. Когда ты не соревнуешься с сильнейшими спортсменами мира, это всегда негативно отражается. Постепенно происходит деградация спорта. Когда спортсмен выступает только на российских турнирах, он не понимает, на каком он уровне, ему не с кем сравнить себя. А когда ты конкурируешь с топовыми атлетами мира, твой уровень постепенно повышается, ты тянешься за другими, стараешься приблизиться к лидерам. Наши спортсмены засиделись в изоляции. Их необходимо срочным образом возвращать на международные соревнования», — цитирует Васильева Vseprosport.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с весны 2022 года.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.