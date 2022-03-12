«Разочаровался в нем. Его слова ничего не стоят». Васильев раскритиковал президента МОК Баха

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Конечно, на Баха давят со всех сторон. Но каждый для себя должен четко решить, на какой ты стороне. Если бы Томас был человеком совести, то он бы ушел. Но Бах остался, а это значит, что он либо слабый человек, либо отчасти согласен с тем, что происходит. Я давно разочаровался в Бахе. Его слова ничего не стоят. Он не должен возглавлять МОК», — сказал Васильев «СЭ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.