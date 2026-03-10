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Двукратный чемпион мира Антонен Гигонна объявил о завершении карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент

Французский биатлонист Антонен Гигонна объявил о завершении профессиональной карьеры. Последней гонкой для 34-летнего спортсмена стал масс-старт на этапе Кубка IBU в Лейк-Плэсиде (США), где он занял шестое место.

«У меня все еще есть страсть к соревнованиям, и я мог бы выступать еще долго. Но, чтобы быть в этой команде, нужен невероятный уровень. Я уже не способен выполнять тот объем тренировок, который необходим. На этот раз все действительно закончено», — приводит слова Гигонна Ski-Nordique.

Также он рассказал о разговоре с руководителем французского биатлона Стефаном Бутьо.

«Стефан Бутьо сказал мне, что я должен выиграть общий зачет Кубка IBU, чтобы получить возможность выступить на последнем этапе Кубка мира, потому что он намерен отдать предпочтение Гаэтану Патюрелю и Дамьену Леве, чтобы они получили первый опыт участия в финале в Осло.

Я спросил: «А как насчет последнего опыта на Кубке мира?» Но он остался в своей роли спортивного директора. Гаэтан и Дамьен действительно заслуживают этого — у них есть необходимый уровень. Я прожил десять исключительных лет. Я получал удовольствие, и это самое главное», — сказал Гигонна.

За карьеру Гигонна принял участие в 214 гонках Кубка мира, 6 раз поднимаясь на подиум. Гигонна является двукратным чемпионом мира в эстафете, а также чемпионом Европы.

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Антонен Гигонна
Биатлон
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