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«У меня много вопросов к президенту СБР и его помощникам». Резцова — о призовых Гореевой

Анфиса Резцова отреагировала на призовые за бронзу на чемпионате России
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на призовые за третье место в смешанной эстафете на чемпионате России-2022 по биатлону в Тюмени в размере 15000 рублей.

«В наше время нам бы этой суммы хватило. Но по сегодняшним ценам — это мало, тысяч сто — другой разговор. Раньше это было нормально. Дали бы хотя бы сорок тысяч. У меня вообще много вопросов к президенту СБР и его помощникам», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее, 31 марта, Анастасия Гореева вместе с партнерами по команде стала бронзовым призером смешанной эстафеты на чемпионате России-2022 по биатлону в Тюмени. В качестве награды спортсмены получили сертификат на сумму 15000 рублей. Гореева назвала сумму скромной.

Анфиса Резцова
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