Два из пяти подиумов Юрловой пришлись на чемпионат мира

Екатерина Юрлова-Перхт в пятый раз в карьере поднялась подиум в личной гонке в зачет Кубка мира. Серебро масс-старт в Эстерсунде стало для россиянки второй медали чемпионатов мира. Четыре года назад Юрлова завоевала золото в индивидуальной гонке в финском Контиолахти. При этом в Швеции Екатерина установила личный рекорд, впервые в карьере поднявшись выше пятого места в масс-старте.

Личные подиумы Екатерины Юрловой-Перхт на высшем уровне

Сезон Турнир Город Гонка Место 2014/15 ЧМ Контиолахти Индивидуальная гонка 1-е 2015/16 КМ Антерсельва Спринт 3-е 2015/16 КМ Антерсельва Гонка преследования 1-е 2018/19 КМ Хохфильцен Спринт 3-е 2018/19 ЧМ Эстерсунд Масс-старт 2-е

После чемпионата мира-2009, который прошел в корейском Пхенчхане и стал лучшим в карьере Ольги Зайцевой, российские девушки завоевали всего три личные медали ЧМ. До двух наград Юрловой-Перхт бронзой в преследовании на ЧМ-2012 отметилась Ольга Вилухина.

Личные медали российских женщин на чемпионатах мира в последние 10 лет