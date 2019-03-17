18:58 | Биатлон

Два из пяти подиумов Юрловой пришлись на чемпионат мира

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Екатерина Юрлова-Перхт в пятый раз в карьере поднялась подиум в личной гонке в зачет Кубка мира. Серебро масс-старт в Эстерсунде стало для россиянки второй медали чемпионатов мира. Четыре года назад Юрлова завоевала золото в индивидуальной гонке в финском Контиолахти. При этом в Швеции Екатерина установила личный рекорд, впервые в карьере поднявшись выше пятого места в масс-старте.

Личные подиумы Екатерины Юрловой-Перхт на высшем уровне

Сезон

Турнир

Город

Гонка

Место

2014/15

ЧМ

Контиолахти

Индивидуальная гонка

1-е

2015/16

КМ

Антерсельва

Спринт

3-е

2015/16

КМ

Антерсельва

Гонка преследования

1-е

2018/19

КМ

Хохфильцен

Спринт

3-е

2018/19

ЧМ

Эстерсунд

Масс-старт

2-е

После чемпионата мира-2009, который прошел в корейском Пхенчхане и стал лучшим в карьере Ольги Зайцевой, российские девушки завоевали всего три личные медали ЧМ. До двух наград Юрловой-Перхт бронзой в преследовании на ЧМ-2012 отметилась Ольга Вилухина.

Личные медали российских женщин на чемпионатах мира в последние 10 лет

Год

Город

Гонка

Спортсменка

Место

2009

Пхенчхан

Спринт

Ольга ЗАЙЦЕВА

3-е

2009

Пхенчхан

Гонка преследования

Ольга ЗАЙЦЕВА

3-е

2009

Пхенчхан

Масс-старт

Ольга ЗАЙЦЕВА

1-е

2012

Рупольдинг

Гонка преследования

Ольга ВИЛУХИНА

3-е

2015

Хохфильцен

Индивидуальная гонка

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ

1-е

2019

Эстерсунд

Масс-старт

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ

2-е

 

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