Два из пяти подиумов Юрловой пришлись на чемпионат мира

Екатерина Юрлова-Перхт в пятый раз в карьере поднялась подиум в личной гонке в зачет Кубка мира. Серебро масс-старт в Эстерсунде стало для россиянки второй медали чемпионатов мира. Четыре года назад Юрлова завоевала золото в индивидуальной гонке в финском Контиолахти. При этом в Швеции Екатерина установила личный рекорд, впервые в карьере поднявшись выше пятого места в масс-старте.
Личные подиумы Екатерины Юрловой-Перхт на высшем уровне
|
Сезон
|
Турнир
|
Город
|
Гонка
|
Место
|
2014/15
|
ЧМ
|
Контиолахти
|
Индивидуальная гонка
|
1-е
|
2015/16
|
КМ
|
Антерсельва
|
Спринт
|
3-е
|
2015/16
|
КМ
|
Антерсельва
|
Гонка преследования
|
1-е
|
2018/19
|
КМ
|
Хохфильцен
|
Спринт
|
3-е
|
2018/19
|
ЧМ
|
Эстерсунд
|
Масс-старт
|
2-е
После чемпионата мира-2009, который прошел в корейском Пхенчхане и стал лучшим в карьере Ольги Зайцевой, российские девушки завоевали всего три личные медали ЧМ. До двух наград Юрловой-Перхт бронзой в преследовании на ЧМ-2012 отметилась Ольга Вилухина.
Личные медали российских женщин на чемпионатах мира в последние 10 лет
|
Год
|
Город
|
Гонка
|
Спортсменка
|
Место
|
2009
|
Пхенчхан
|
Спринт
|
Ольга ЗАЙЦЕВА
|
3-е
|
2009
|
Пхенчхан
|
Гонка преследования
|
Ольга ЗАЙЦЕВА
|
3-е
|
2009
|
Пхенчхан
|
Масс-старт
|
Ольга ЗАЙЦЕВА
|
1-е
|
2012
|
Рупольдинг
|
Гонка преследования
|
Ольга ВИЛУХИНА
|
3-е
|
2015
|
Хохфильцен
|
Индивидуальная гонка
|
Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|
1-е
|
2019
|
Эстерсунд
|
Масс-старт
|
Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
|
2-е