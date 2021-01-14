Два человека из сборной России по биатлону заразились коронавирусом

Два человека из сборной России по биатлону сдали положительные тесты на коронавирус во время этапа Кубка мира в Оберхофе, информирует пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Как отмечается , это не спортсмены. Заразившиеся ушли на карантин.

Напомним, ранее стало известно, что ковид подхватил главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский, который будет находиться на карантине как минимум до пятницы.

Его тест на коронавирус, сданный 5 января при заезде на пятый этап Кубка мира в немецкий Оберхоф, оказался положительным. Специалист сообщил, что болезнь протекает бессимптомно.