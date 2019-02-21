17:44 | Биатлон

"Думаю, Дима простил меня". Павлова - о своей стрельбе в сингл-миксте

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Российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что расстроилась своим промахам на третьей лежке в сингл-миксте на чемпионате Европы в Минске. 25-летняя спортсменка пробежала штрафной круг, однако это не помешало ей и Дмитрию Малышко завоевать золото.

- Я расстроилась, что пошла на штрафной круг, решила догонять и отыгрывать ногами, - приводит слова Павловой официальный сайт СБР. - Думаю, Дима простил меня за эту ошибку. Я сумела хорошо настроиться на другую стрельбу.

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