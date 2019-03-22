"Думал, что гонку могут отменить". Елисеев - о спринте на этапе КМ в Норвегии

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что задумывался о том, что спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене могли отменить из-за сильного тумана. 25-летний спортсмен занял 18-е место - он допустил два промаха на стойке.

- Стрелял немного медленнее, чем надо было. Из-за этого перецеливал, - приводит слова Елисеева Калашников Media. - Были мысли: "вдруг гонку отменят или перенесут". Но я успел пристреляться до тумана, и никаких вопросов не было.

Состояние неплохое, но не сказать, что оптимальное. На большом километровом подъеме со старта приходилось ехать без передыха. В конце пришлось немного попридержать себя, чтобы совсем уже не проиграть на финише.

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