Драчев заявил об участии во внеочередных выборах президента СБР

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил об участии во внеочередных выборах главы организации.

«Выдвинул кандидатуру и стану дважды президентом», — цитирует Драчева ТАСС.

Внеочередная отчетно-выборная конференция должна пройти 11 июля в подмосковных Химках. 25 июня истекает срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР и в состав правления организации.

Ранее об участии в выборах заявил трехкратный чемпион мира, член правления СБР Виктор Майгуров. Два года назад он уступил Драчеву в борьбе за президентский пост.