Драчев заявил об участии во внеочередных выборах президента СБР
25 июня 2020, 13:05
Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил об участии во внеочередных выборах главы организации.
«Выдвинул кандидатуру и стану дважды президентом», — цитирует Драчева ТАСС.
Внеочередная отчетно-выборная конференция должна пройти 11 июля в подмосковных Химках. 25 июня истекает срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР и в состав правления организации.
Ранее об участии в выборах заявил трехкратный чемпион мира, член правления СБР Виктор Майгуров. Два года назад он уступил Драчеву в борьбе за президентский пост.
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