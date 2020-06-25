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Драчев заявил об участии во внеочередных выборах президента СБР

25 июня 2020, 13:05
Владимир Драчев. Фото Instagram.
Владимир Драчев. Фото Instagram.
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Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил об участии во внеочередных выборах главы организации.

«Выдвинул кандидатуру и стану дважды президентом», — цитирует Драчева ТАСС.

Внеочередная отчетно-выборная конференция должна пройти 11 июля в подмосковных Химках. 25 июня истекает срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР и в состав правления организации.

Ранее об участии в выборах заявил трехкратный чемпион мира, член правления СБР Виктор Майгуров. Два года назад он уступил Драчеву в борьбе за президентский пост.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8812653

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