Драчев заявил, что у прошедших карантин российских биатлонистов нет симптомов коронавируса

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что все российские биатлонисты, прошедшие карантин в связи с пандемией коронавируса, не испытывают симптомы заражения инфекцией, в связи с чем союз не будет проводить дополнительное тестирование.

Биатлонисты сборной России, участвовавшие в заключительном этапе Кубка мира-2019/20 в Финляндии, а также члены юниорской национальной команды находились на карантине до 31 марта. Ранее стало известно, что чемпионка мира среди юниоров Анастасия Халиуллина сдала положительный анализ на коронавирус.

— Пока на данный момент не планируем дополнительных проверок, смотрим по состоянию здоровья, — цитирует ТАСС Драчева. — Потому что какой смысл лишний раз тестировать? Они прошли карантин, никаких симптомов нет, сейчас идет обычная работа, они так же сидят дома, в квартирах, ждут окончания пандемии.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 203 099 человек. Умерших — 64 774, выздоровевших — 246 893. В России на данный момент 4731 случай заражения, 43 человека умерли, выздоровело — 333.