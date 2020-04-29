Драчев заявил, что трудности с согласованием тренерского штаба не повлияют на подготовку биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что мужская и женская сборные России не останутся без тренеров, даже если возникнут сложности в процессе согласования новых специалистов с Минспортом.

— Думаю, такого не будет, — цитирует Драчева ТАСС. — В любом случае кто-то должен работать — новый состав или предыдущий. Сейчас есть списки на новый состав.

Ранее правление СБР утвердило Владимира Королькевича и Роберта Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно. На должность главного тренера выдвинут вице-президент СБР Валерий Польховский. Все указанные специалисты и остальные члены тренерского штаба, утвержденные правлением СБР, должны пройти процедуру согласования кандидатур с Министерством спорта России. Контракты действующих наставников национальной сборной истекают 31 мая.