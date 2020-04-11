Драчев выступил против приглашения в сборную России Королькевича и Кабукова

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в сборную страны иностранных тренеров Владимира Королькевича и Роберта Кабукова.

— Я категорически против приглашения этих специалистов, потому что знаком с их работой, — цитирует ТАСС Драчева. — В России много специалистов. Считаю, что и Сергей Белозеров, и Михаил Шашилов, чьи воспитанники показывают хорошие результаты, могут справиться с этой работой. Надо просто дать им возможность спокойно работать, и не один год. Мы же стараемся обвинить всех в отсутствии результатов и поменять, толком не разобравшись.

В пятницу управление СБР рекомендовало Министерству спорта РФ утвердить на пост главного тренера сборной России Валерия Польховского, он призван сменить Анатолия Хованцева.